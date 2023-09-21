البرلمان السويسري يقر قانونًا يحظر ارتداء "النقاب" في الأماكن العامة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:14 صباحاً

أقر البرلمان السويسري قانونًا يحظر ارتداء "النقاب" وكل ما يغطي الوجه من ملابس في الأماكن العامة، بعد تأييد 51% من السكان لذلك الحظر خلال تصويت شعبي. وأفادت "بلومبرغ"، اليوم الخميس، بأن البرلمان أقر عقوبة قدرها ألف فرنك سويسري (1100 دولار) لمن ينتهك ذلك الحظر. وتم الترويج لهذا القانون من قِبَل حزب الشعب السويسري المحافظ؛ فيما انتقده مسلمو البلاد خلال المناقشات.

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