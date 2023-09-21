سيول وصواعق.. إنذارات حمراء وبرتقالية وصفراء ينبّه بها "الأرصاد" 3 مناطق

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:20 صباحاً

أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأحمر بخصوص مدينة جازان؛ حيث يُتوقع أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، حتى العاشرة مساء اليوم. كما أصدر المركز الإنذار البرتقالي بخصوص فرسان في جازان؛ حيث يُتوقع أمطار متوسطة مصحوبة برياح شديدة السرعة وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية، حتى العاشرة مساء اليوم. وأصدر الإنذار الأصفر بخصوص منطقة نجران، ويشمل "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة"، حيث يُتوقع أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، حتى التاسعة مساء اليوم. كما نبّه المركز إلى أمطار غزيرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول على مدينة الباحة. وتشمل الحالة محافظات: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والأجزاء المجاورة لها، وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.

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