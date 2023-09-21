"الزكاة" تعقد ورشًا توعوية حول تسهيلاتها المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:28 صباحاً

عقدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، سلسلة من ورش العمل التوعوية في إطار مشاركتها بفعاليات أسبوع القانون الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمحامين خلال المدة من 17- 20 سبتمبر 2023م؛ وذلك في مدينة: (الرياض، وجدة، والخبر، والمدينة المنورة). وأقيمت ورش العمل تحت عنوان "التسهيلات التي تقدّمها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة"؛ وذلك بهدف توعية المشاركين بالمبادرات التي تقوم بها الهيئة لتشجيع ريادة الأعمال وجهود تيسير الإجراءات وتطويرها عبر الرقمنة والحلول المتكاملة الحديثة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الالتزام والامتثال الضريبي والزكوي، كما تهدف إلى توضيح جهود تطوير الخدمات الجمركية واللوجستية لتيسير حركة التجارة، وتدفق السلع والخدمات، وجذب الاستثمارات، وتحسين كفاءة الأعمال، والتركيز على تحسين تجربة العميل. وتشمل أجندة ورش العمل: تقديم نبذة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وتوضيح التزاماتها نحو المكلفين، إضافة إلى مسؤولية المكلفين تجاه الهيئة، مع تعريف المشاركين بأهم الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية التي تقدّمها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق زاتكا (ZATCA) للأجهزة الذكية، ثم عرض آلية التسجيل وتعديل البيانات لأغراض الزكاة، وضريبة الدخل، وضريبة الاستقطاع، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة السلع الانتقائية، وضريبة التصرفات العقارية، وتوضيح لآلية حساب الزكاة والضريبة بأنواعها، إلى جانب توضيح لإجراءات تقسيط المديونيات وحسابها، واستعراض لأهم الشهادات التي تصدر عن الهيئة.

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