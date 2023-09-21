أطباء مستشفى شرق جدة يغلقون المعدة النزفية لمريضة.. في جراحة الـ3 ساعات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:44 صباحاً

نجح فريق طبي في محافظة جدة، في إنقاذ حياة مريضة تعاني تضخمًا شديدًا في الكبد والطحال، في عملية جراحية استغرقت 3 ساعات تكللت بالنجاح. وقالت "صحة جدة": فريق الأشعة التداخلية بمستشفى شرق جدة تَمَكّن من تشخيص مريضة تم استقبالها عبر قسم الطوارئ، وأكدت الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أنها تعاني تضخمًا في الكبد والطحال، مع ارتفاع ضغط الشريان البابي الذي نتج عنه دوالي (إغلاق) المعدة النزفية وصاحَبَ ذلك وجود جلطات في الساق. وذكر الفريق الطبي المعالج للحالة أنه تَقرر إجراء تدخل جراحي معقد من خلال فتحة صغيرة بوريد الفخذ، تم فيه استخدام القسطرة بتقنية صمام دوالي المعدة بالصمغ الطبي، وبمساعدة اللفائف الطبية المعدنية؛ وذلك تحت مخدر موضعي تكلل بالنجاح، ليتم بعدها نقل المريضة لقسم التنويم ومتابعة حالتها من قِبَل الأطباء ومختصي التمريض لحين استقرار الحالة وخروجها بالسلامة من المستشفى بصحة وعافية. جدير بالذكر أن مستشفى شرق جدة استقبل 20249 مراجعًا في العيادات الخارجية الشهر الماضي؛ فيما بلغ عدد مراجعي قسم الطوارئ 4487 مراجعًا، كما تمكن أطباء الجراحة من إجراء 634 عملية جراحية.

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