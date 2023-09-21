وزير الشؤون الإسلامية: لقاء ولي العهد يؤكد رؤى وطموح وجهود القيادة المباركة

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محمد بن مسعود - الدمام - أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، يؤكد للعالم رؤى وطموح وجهود القيادة المباركة في نمو المملكة والمنطقة في ظلّ رؤيتها العالمية 2030 لمستقبل أكثر إشراقاً من أجل خدمة البشرية.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" تعليقاً على المقابلة، داعياً الله سبحانه وتعالى أن يحفظ سمو ولي العهد، ويزيده توفيقًا ورفعة، وأن يديم عز المملكة وتقدمها ورخاءها وأمنها واستقرارها.

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