"المواصفات" تعقد ورشة لمنسوبي "المدني" حول متطلبات السلامة في أجهزة الغاز

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:55 صباحاً

عقدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورشة عمل تدريبية لمنسوبي المديرية العامة للدفاع المدني؛ لتسليط الضوء على أبرز المتطلبات والاشتراطات الفنية للسلامة في المواصفات القياسية للمنتجات الاستهلاكية ذات الخطورة العالية؛ مثل: الأجهزة التي تعمل بالغاز وملحقاتها، بالإضافة إلى توعية المتدربين بالمخاطر المحتملة، وطرق التعامل مع الأجهزة التي تعمل بالغاز، وفقاً للمواصفات القياسية. وتطرقت الورشة إلى الاحتياطات التي يجب اتخاذها عند استخدام الموقد، كما تخللت الورشة زيارة إلى المختبرات؛ للاطلاع ومشاهدة بعض الاختبارات العملية، التي تجريها هيئة المواصفات؛ لضمان مطابقة تلك المنتجات لاشتراطات السلامة في المواصفات القياسية. وتأتي الورشة انطلاقاً من مبدأ توحيد الجهود الوطنية، وتعزيز التكامل مع الدفاع المدني في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتناولت من خلال محاورها أسطوانات الغاز القابلة لإعادة التعبئة وغير القابلة، إلى جانب الأفران ومنظمات الغاز. وجاءت الورشة استكمالاً لجهود الهيئة في تعزيز متطلبات السلامة في المنتجات الاستهلاكية ذات الخطورة العالية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عبر تنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع مستوى سلامة وجودة المنتجات في المملكة وتفعيل التكامل مع الجهات الشريكة.

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