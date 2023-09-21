انت الان تتابع المدرب خورخي خيسوس يرد على أنباء مغادرته نادي الهلال: "مستحيل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:59 صباحاً

كشف الصحفي "جوناس ستيلمان"، عن ردّ البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال عن أنباء اقترابه من مغادرة الفريق، خلال الفترة المقبلة. وكانت قد تداولت عدة أخبار تفيد باقتراب رحيل خيسوس، بعد تعرضه لانتقادات شديدة من الإعلاميين، ومطالبات جماهير الهلال برحيله، بعد تعثر الفريق أمام نافباخور الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الأولى، من مسابقة دوري أبطال آسيا. ونشر "ستيلمان" بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس" محادثة له مع المدرب البرتغالي عبر تطبيق "واتساب" يسأله عن مغادرته للهلال، ليجيب خيسيوس: "مستحيل". وذكرت تقارير صحفية أيضًا أنه بالرغم من تصدّر "الهلال" المركز الأول بالدوري السعودي برصيد 16 نقطة، إلا أن بعض المسؤولين بالنادي أبلغوا وكيل خيسوس بإمكانية إنهاء عقده مسبقًا، إذا لم يتحسن مستوى الفريق قريبًا.

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