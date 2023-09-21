شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مخالف ينقل ملابس عسكرية وشعارات أمنية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت اللجنة الأمنية لمراقبة محلات بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض، مؤخرًا، مقيمًا من الجنسية البنجلاديشية بحوزته رتبًا وشعارات أمنية يحملها في مركبته الخاصة، وتم مصادرة المضبوطات لمخالفته لأنظمة وتعليمات وزارة الداخلية، وإحالته ومركبته للجهات ذات الاختصاص.

ونُفَّذت هذه الجولات بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

الجهات المشاركة بالتفتيش

وشارك في الجولات التفتيشية العديد من القطاعات الحكومية ممثلة بمكتب العمل بمنطقة الرياض، وشرطة المنطقة، وأمانة المنطقة، وجوازات المنطقة، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة.