شكرا لقرائتكم خبر عن "مجلس التعاون" يتطلع إلى إقرار خطة العمل المشتركة مع اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، تطلعه إلى إقرار خطة العمل المشتركة للفترة (2023-2027) بين دول مجلس التعاون واليونان، التي تنبثق من مذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 لتعزيز علاقات التعاون الخليجية - اليونانية بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاءه بوزير خارجية جمهورية اليونان جيورجوس جيرابيتريسيس، وذلك على هامش مشاركته في اجتماعات الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية بنيويورك.

العلاقات الخليجية اليونانية

"البديوي" أوضح أنه جرى خلال اللقاء مناقشة عدة موضوعات، أبرزها الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الذي سيعقد في مدينة مسقط هذا العام، وسبل تعزيز أوجه التعاون والعلاقات الخليجية - اليونانية، بما فيها آخر مستجدات خطة العمل المشتركة المنبثقة من مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في 20 أبريل 2021م.

وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين الجانبين، ودعمها وتطويرها من خلال المشاورات السياسية والاقتصادية، والتنسيق بين الجانبين في جميع المجالات التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين.

العلاقات بين دول الخليج وأذربيجان

في ذات السياق أكد "البديوي"، أن دول المجلس تحرص على تعزيز علاقات التعاون بين مجلس التعاون وأذربيجان بما يخدم المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقائه بوزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيرموف، إذ جرى مناقشة عدة موضوعات، أبرزها استعراض العلاقات بين مجلس التعاون وأذربيجان وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات.

وجاء ذلك في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية أذربيجان عام 2013، وأهمية المضي لاعتماد خطة العمل المشترك بين الجانبين، كما جرى مناقشة عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.