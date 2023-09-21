السعودية | ” مائي ” ينظم ورشتي عمل في مجال كفاءة وترشيد المياه ويكرم الجهات المساهمة في مشروع الترشيد الحكومي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظم المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه ” مائي ” اليوم بمدينة الرياض ورشتي عمل بعنوان ” الاستدامة المائية في الجهات الحكومية”، و ” التعاون مع التعليم العالي في مجال البحث والتطوير والابتكار” وذلك استكمالاً لدور مركز “مائي” في توحيد الجهود مع جميع الجهات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المائية وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه .

واستعرضت ورشة “الاستدامة المائية في الجهات الحكومية” مشروع ترشيد استهلاك المياه في القطاع الحكومي لعرض سبل تحقيق أفضل الممارسات لمنظومات المياه بما يحقق أعلى كفاءة وترشيد لاستخدام المياه .

وتناولت ورشة ” التعاون مع التعليم العالي في مجال البحث والتطوير والابتكار” سبل التكامل مع الجهات التعليمية لرفع كفاءة سلاسل إمداد المياه وترشيد استهلاكها في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية من خلال تشجيع البحث والابتكار في هذه المجالات ، كما تضمنت عدة مسارات وجلسات للنقاش بمشاركة عدد من المختصين والمهتمين.

ويسعى المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه إلى أن تكون المملكة نموذجاً عالميًّا في الاستدامة المائية والبيئية والاقتصادية من خلال توحيد الجهود لرفع كفاءة سلاسل إمداد المياه، وترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وكرم “مائي” شركاء النجاح من الجهات الحكومية المساهمة في إنجاح مشروع الترشيد الحكومي في المواقع المستهدفة في المشروع الذي يستهدف 36 موقعاً حكومياً .