انت الان تتابع فرقاطة "الرياض" وزورق اعتراضي.. "الدفاع" تكشف عن الوحدات البحرية المشاركة في اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 11:21 صباحاً

كشفت وزارة الدفاع عن وحدات القوات البحرية المشاركة في فعاليات اليوم الوطني 93. وأوضحت الوزارة أن الوحدات المشاركة تشمل فرقاطة فئة "الرياض" (إف 3000) إضافة إلى كورفت فئة "الجبيل" (أفانتي 2200)، ومروحية بحرية مضادة للغواصات "إم إتش 600 أر صقر البحر". وأضافت أن الوحدات تشمل كذلك الزورق الاعتراضي عالي السرعة "إتش إس أي 32"، وعربة مدرعة من الألغام ومقاومة للكمائن "أوشكوش إم إيه تي في".

كانت هذه تفاصيل خبر فرقاطة "الرياض" وزورق اعتراضي.. "الدفاع" تكشف عن الوحدات البحرية المشاركة في اليوم الوطني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.