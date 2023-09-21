انت الان تتابع في يوم الوطن الـ 93.. جدة تتوشح بالأخضر و3 آلاف علم تزين ميادينها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 11:44 صباحاً

توشحت مدينة جدة ومعالمها باللون الأخضر احتفاءً بيوم الوطن، حيث رفعت أمانة جدة أكثر من 3000 علم زيّنت بها شوارع وميادين العروس، في إطار استعداداتها لاحتفالات اليوم الوطني السعودي الـ 93 "نحلم ونحقق". وتزينت الميادين والطرقات بما يزيد على 500 لوحة تحمل الهوية الوطنية، كما تمت إضافة أكثر من 2000 إنارة في أرجاء مدينة جدة. من جهته، قال مدير عام خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي: اللون الأخضر يضيء كلًا من مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين "الكرة الأرضية والقناديل والنواة والتحلية والأمير عبدالمجيد" وشارع السلام والكورنيش الأوسط، طيلة 3 أيام. يشار إلى أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق والساحات العامة والشواطئ لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.

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