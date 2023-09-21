"فيصل بن بندر" يرعى احتفال "تعليم الرياض" باليوم الوطني

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 11:55 صباحاً

يرعى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، الاثنين المقبل، حفل الإدارة العامة للتعليم بالرياض؛ بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الثالث والتسعين، تحت شعار: "نحلم ونحقق"، بابتدائية صقر قريش، وبحضور وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان. وعبّر المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد بن إبراهيم الزارع، عن عظيم شكره وامتنانه لأمير المنطقة؛ لمشاركته أبنائه وبناته ومنسوبي ومنسوبات تعليم الرياض، فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني، المناسبة الغالية على قلوب الجميع. وقال "الزارع": إن الاحتفاء سيشمل معرضًا فنيًا يضم العديد من اللوحات والمشاركات الفنية لطلاب وطالبات الإدارة، وعددًا من الفقرات وأوبريت فني، بعنوان "فجر أضاء"، وفي ختام الاحتفال ستقدم العرضة السعودية.

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