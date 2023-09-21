مخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة".. 10 أيام تفصلنا عن بداية الرصد الآلي

‬أوضح "المرور" أنه يتبقى 10 أيام على بداية الرصد الآلي لمخالفة "عدم وجود تأمين سارٍ للمركبة".

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على وثيقة تأمين المركبات خلال هذه الفترة التي تسبق تنفيذ القرار، وسط مطالبات بالتأجيل.

وكانت شركات التأمين قد أكدت في وقت سابق لـ"الخليج 365" أن 50% من المركبات التي تسير على الطرقات غير مؤمّنة.