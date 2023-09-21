السعودية | موديز: التمويل العقاري بات محركا رئيسيا لنمو أصول البنوك السعودية 

شكرا لقرائتكم موديز: التمويل العقاري بات محركا رئيسيا لنمو أصول البنوك السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وكالة موديز، في تقرير لها، اليوم الخميس، إن التمويل العقاري بات محركا رئيسيا لنمو أصول البنوك السعودية في الآونة الأخيرة، حيث أحرزت المملكة تقدما في الأعوام الأخيرة في عدة مجالات أساسية لتطوير أسواق للتوريق والسندات المغطاة.

واعتبرت موديز أن تنويع أدوات التمويل العقاري الذي يتيحه التوريق من شأنه زيادة ملكية المنازل في السعودية وهي ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.

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وأضافت أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستعزز مركز المملكة في أسواق التوريق الإسلامي والسندات المغطاة، موضحة أن الشركة تعزز ميزانيتها العامة وتصبح جهة إصدار أكثر أهمية في سوق الصكوك، نقلاً عن وكالة أنباء العالم العربي.

وتابعت موديز: "الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ستمول على الأرجح جزءا من نموها مستقبلا عبر التوريق والسندات المغطاة بعد اعتمادها على التمويل المتوافق مع الشريعة والدعم الحكومي حتى الآن".

وتوقعت الوكالة أن يدعم عدد الشباب الآخذ في التزايد بالسعودية سوق التمويل العقاري في المستقبل رغم تباطؤ النمو على مدى 12 شهرا الفائتة.