السعودية | بماذا أجابَ محمد بن سلمان على سؤال فوكس نيوز عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة؟

شكرا لقرائتكم بماذا أجابَ محمد بن سلمان على سؤال فوكس نيوز عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ردا على سؤال "فوكس نيوز" عن عمل وزرائه لساعاتٍ طويلة، على الإنجازات التي حققتها السعودية.

وقال: "عام 2022 كنا أسرع الدول نموا في مجموعة الـ 20. والعام الحالي، إذا نظرنا إلى إسهام القطاع غير النفطي في الناتج الإجمالي، فنحن ثاني أسرع الدول نموا، ما يمثل تنافسا جيدا بيننا وبين الهند".

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وذكر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في المقابلة أن "الاقتصاد السعودي رقم 17 عالميا، ويمكننا العودة ضمن قائمة الـ 7".

يذكر أن قناة "فوكس نيوز" الأميركية بثت مقابلة مع ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وأجراها معه كبير المذيعين السياسيين في القناة، بريت باير، من مدينة نيوم.

وكانت القناة قد أصدرت بياناً إعلامياً، نوهت فيه بأن هذه المقابلة ستُغطي مجموعة من المواضيع حول مستقبل المملكة والعلاقات مع الولايات المتحدة، وستُذاع في برنامج Special Report، وهي الأولى لولي العهد مع شبكة إخبارية أميركية كبرى منذ عام 2019.