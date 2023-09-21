السعودية | شاهد مقابلة ولي العهد السعودي الكاملة مع "فوكس نيوز" الأميركية

شكرا لقرائتكم شاهد مقابلة ولي العهد السعودي الكاملة مع "فوكس نيوز" الأميركية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تناولت مقابلة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع "فوكس نيوز" Fox news الأميركية عدة موضوعات سياسية واقتصادية، وكذلك موقف المملكة تجاه العديد من الملفات.

فقد أكد الأمير محمد بن سلمان أن تقدم المملكة العربية السعودية مستمر، ولن يتوقف أو يهدأ ولو ليوم واحد.

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وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد الأمير محمد بن سلمان أنه في حال حصلت إيران على سلاح نووي فإن السعودية ستحصل عليه أيضاً لأسباب أمنية، مشيراً إلى أن السعودية لديها بداية جديدة مع إيران، معرباً عن أمله باستمرار التقارب بين البلدين خلال الفترة القادمة.

وفي سياق التطبيع مع إسرائيل، أكد ولي العهد السعودي على أن حل القضية الفلسطينية هو أساس لأي تطبيع محتمل مع تل أبيب.

وتحدث الأمير محمد بن سلمان أيضا عن العلاقات مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الرياض لن تواجه صعوبات في التعامل مع الرؤساء الأميركيين الجدد.

وفي رد على سؤال يخص الموقف من أحداث 11 سبتمبر، أوضح ولي العهد السعودي بالقول إن أسامة بن لادن عدو مشترك للسعودية وأميركا، لأنه كان يخطط للوقيعة بين السعودية وأميركا.

واقتصادياً، أكد ولي العهد السعودي أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ 20، كما أكد أنه تم وضع مستهدفات جديدة بطموح أكبر لرؤية 2030، مضيفاً أنه "لنحقق أهدافنا في المملكة يجب أن تكون المنطقة مستقرة، ونتطلع إلى أن تنعم المنطقة وكافة دولها بالأمن والاستقرار لتتقدم اقتصادياً.. أركز معظم وقتي لمتابعة ما يخدم مصالح السعودية وشعبها".

وأضاف الأمير محمد بن سلمان: "أقول للمترددين في زيارة المملكة إن السعودية أعظم قصة نجاح في القرن الـ21.. وتيرة تقدمنا ستستمر بسرعة أعلى، ولن تتوقف أو تهدأ ليوم واحد"، وفقا لولي العهد السعودي".

ويمكن لمشاهدي "العربية" متابعة المقابلة كاملة عبر منصاتنا المختلفة.