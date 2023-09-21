شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من اليونسكو يزور معرض "الرياض إكسبو 2030" التفاعلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من منظمة اليونسكو المعرض التفاعلي حول "الرياض إكسبو 2030" الذي يقام حاليًا في "برج الفيصلية"، خلال الفترة من 10 إلى 25 سبتمبر الجاري.

وأوضح مدير الملف الفني للرياض إكسبو 2030، المهندس عبدالعزيز بن عبدالمحسن الغنام، أن الزيارة تأتي على هامش أعمال استضافة المملكة لاجتماع "لجنة التراث العالمي" بالرياض؛ والتي تهدف لرفع الوعي حول ملف الرياض إكسبو 2030، وتقديم لمحة حول العاصمة ومشروعاتها التنموية بحلول عام 2030، والذي يُعد عامًا تتوج به رحلة التحول غير المسبوقة التي تقودها رؤية المملكة 2030.

إتاحة فرص استكشاف تراث المملكة

من جانبه، أكد معالي مساعد وزير الثقافة، الأستاذ راكان بن إبراهيم الطوق، أن معرض الرياض إكسبو 2030 يعكس ما سيتيحه من فرصٍ استكشافية غير مسبوقة لتراث المملكة الغنيّ، والثقافة التي تعبّر عن روح المملكة الشابة والمرحّبة بالعالم؛ المنطلقة دائمًا نحو المستقبل، والتي تمثل الثراء الإنساني والمكونات الحضارية والتنموية للمملكة.

يُذكر أنه سيتم اختيار المدينة المستضيفة لمعرض إكسبو الدولي 2030 في شهر نوفمبر المقبل، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية 173 التابعة للمكتب الدولي للمعارض، بحضور ممثلي الدول الأعضاء لدى المكتب الدولي؛ عبر اقتراع سري يتم خلاله التصويت للمدن المرشحة، حيث يتنافس على تنظيمه إلى جانب مدينة الرياض مدينتين هي: روما الإيطالية، وبوسان الكورية الجنوبية.