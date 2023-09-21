شكرا لقرائتكم خبر عن فنان يحتفل باليوم الوطني 93 من خلال النحت على كرب النخيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبدع النحات "أحمد العيد" في التعبير عن مشاعره العميقة تجاه الوطن الغالي، حيث قام بنحت كلمة "نحلم ونحقق" على جذع نخلة بمناسبة اليوم الوطني 93.

جاءت هذه اللفتة ضمن فعاليات مهرجان "الأحساء موطن التمور"، الذي نظمه فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية، ممثلًا بمكتب الوزارة في محافظة الأحساء.

سعادة وفخر باليوم الوطني 93

أعرب العيد لـ"اليوم" عن سعادته بتقديم هذا العمل الفني بمناسبة اليوم الوطني، حيث قال: "بمناسبة اليوم الوطني 93، أردت أن أقدم شيئًا يعبِّر عن حُبِّنا وفخرنا بوطننا العزيز. قمت بنحت كلمة "نحلم ونحقق" على جذع النخلة، فاليوم الوطني يحتل مكانةً خاصة في قلوبنا، وهو محفور داخل قلوبنا. فالوطن العزيز مكانٌ مقدسٌ في دمنا وقلوبنا، وهو شيءٌ عظيم نحمد الله على أننا نعيش في هذه البلاد".

وأضاف العيد: "أنا خطاط ورسام ونحات، وقد استفدت من أجزاء النخلة في إبداع أعمالي. بدأت منذ الصغر باستخدام أدوات النحت العادية مثل: الكرب وجذع النخلة وقلم خط الجريد الخاص بالنخلة، لإبراز تفاصيل العمل الفني بشكل دقيق".

استخدام كرب النخيل في الأعمال الفنية

وتابع: "استخدمت هذه الخامات بنسبة 50% في أعمالنا، حيث كان الكرب يُرمى في الشوارع. استفدنا منه بشكلٍ فني يبهر الناس وينال إعجاب المتابعين. ومع مرور الوقت، بدأت أعمالي تظهر وأنا أشجع نفسي كفنان. لا يوجد شيءٌ صعبٌ عليّ، فأنا أحب أي شيء غريب أراه يستحق العمل، وخاصةً على النخلة؛ فهي عزيزةٌ علينا".

وأعرب العيد عن أمله في أن يتم التركيز على جذع النخلة كخامة فنية قابلة للاستفادة بشكل صحيح، حيث يمكن عرض الأعمال الفنية المنحوتة على جذع النخلة في المجالس والمناطق العامة. مؤكدًا على أهمية الاحتفاظ بالتراث والثقافة المحلية من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة بشكل إبداعي.

وأشار إلى أنه استفاد من هذه الخامات بشكل فني يبهر الناس، وأضاف: "أنا خطاط ورسام ونحات، وقد قمت بتنويع أعمالي وتقديم أعمال فنية مختلفة مثل: نحت الثعبان والعقرب وشعار الهلال والنخلة والدلة وقلم الخط العربي".