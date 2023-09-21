625 ميدان احتفال بمناطق المملكة

فيما تستعد مناطق المملكة للاحتفالات باليوم الوطني الـ93 للمملكة، السبت، استنفرت الأسر السعودية والمقيمة جهودها، في رفع حالة التأهب للخروج إلى المواقع المخصصة للاحتفالات، والتزين بألوان دوت الخليج ، في وقت بلغت ميادين الاحتفالات في المملكة، حتى نهاية العام الماضي 625 ميدانا لاحتفالات المناطق السنوية.

جولة ميدانية

رصدت «دوت الخليج»، في جولة ميدانية، إقبال الأسر على المحلات التجارية التي بلغت 6 محلات تجارية، لشراء مستلزمات الاحتفالات باليوم الوطني، والتي انتعشت معها المبيعات، وسط وفرة الطلب والعرض، وتصدرت الأعلام السعودية الخضراء مبيعات اليوم الوطني، وحلت مبيعات القبعات ثانيا، والفانيلات المطرزة باللونين الأخضر والأبيض ذات الرسومات الوطنية ثالثا، والبالونات الخضراء رابعا، والملابس النسائية الجاهزة خامسا.

انتعاش المبيعات

قدر بائعون، مبيعات مستلزمات اليوم الوطني والتي تجاوزت بيع 1000 قطعة وطنية يوميا، خلال الـ3 أيام الماضية، بسعر 6 ريالات للقطعة الواحدة، بإجمالي 6 آلاف ريال يوميا للمحل الواحد، مشيرين إلى أن المحلات تشهد إقبالا كبيرا، لشراء المستلزمات الوطنية، للتعبير عن الحب والولاء والانتماء للوطن والقيادة الحكيمة.

20% الرياض

تشهد العديد من المناطق في العاصمة السعودية الرياض تنوعا في الاحتفالات والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني 93، وتنوعت التحضيرات والتجهيزات من إكسسوارات للمكاتب وزينة للمنازل ولوحات وبالونات وأكياس وتوزيعات تعددت أشكالها وألوانها وعباراتها، وتسيد شعار اليوم الوطني لهذا العام «نحلم ونحقق» كل أشكال الزينة والهدايا التي تنوعت من بالونات ومفارش للطاولة وزينة وأوراق جدارية للتعليق.

وكشف تقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لميادين الاحتفالات للعام الماضي، والتي بلغت 625 ميدانا، واستحوذت الرياض على النصيب الأكبر من ميادين الاحتفالات، بإجمالي 127 ميدانا احتفالات بـ20%، وحلت عسير ثانيا، بإجمالي 104 ميادين بـ17%، والقصيم ثالثا، بإجمالي 54 ميدانا بـ9%، وجدة رابعا، بإجمالي 39 ميدانا احتفالات بـ6.24%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 36 ميدانا بـ6%.

احتفالات

625 ميدان احتفالات بمناطق المملكة

الأعلام السعودية تتصدر المبيعات

النساء الأكثر إقبالا على الشراء

1000 قطعة وطنية مباعة يوميا

الرياض تسيطر على ميادين الاحتفالات

أكثر المبيعات:

الأعلام السعودية: 35%

القبعات الخضراء: 30%

الفانيلات: 15%

البالونات الخضراء: 12%

الملابس النسائية: 8%

أكثر الميادين احتفالا:

الرياض: 20%

عسير: 17%

القصيم: 9%

جدة: 6.24%

المدينة المنورة: 6%