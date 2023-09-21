انت الان تتابع مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضًا عند 10949 نقطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 1:41 مساءً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 112.08 نقطة ليقفل عند مستوى 10949.42 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 166 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 59 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع. وكانت أسهم شركات مجموعة سابتكو، ونادك، وثمار، والآمار، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات العربية، ورعاية، والسعودي الألماني الصحية، وعذيب للاتصالات، والإعادة السعودية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.98% و5.45% . وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والباحة، ودار الأركان، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 22.05 نقطة ليقفل عند مستوى 22371.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 62.6 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.

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