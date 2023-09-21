السعودية تهيمن على احتياطيات الذهب في العالم العربي والولايات المتحدة عالميًّا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 1:48 مساءً

أظهر تقريرُ مجلس الذهب العالمي لشهر سبتمبر الجاري، أن احتياطي الذهب لدى الدول العربية بلغ "1515.1" طنًّا، فيما وصل احتياطي الذهب لدى دول العالم مجتمعة "35664.5" طنًّا. وبحسب التقرير، الذي يبيّن ما تمتلكه البنوك المركزية من ذهب: فإن 5 دول عربية تستحوذ على حصة الأسد "حوالي 69%" من إجمالي احتياطيات الدول العربية من المعدن الأصفر. ووفقًا للتقرير فالدول هي: السعودية "323.1 طنًّا"، لبنان "286.8 طنًّا"، الجزائر "173.6 طنًّا"، العراق "132.6 طنًّا"، مصر "125.9 طنًّا". عالميًّا: تصدّرت الولايات المتحدة "8133.5 طنًّا" دول العالم باحتياطيات الذهب، تليها في المرتبة الثانية ألمانيا "3352.6 طنًّا"، ثم إيطاليا "2451.8 طنًّا"، وبعدها فرنسا "2436.9 طنًّا"، تليها روسيا باحتياطيات تبلغ "2329.6" طنًّا. وشهدت السنواتُ الماضية إقبالًا من قبل البنوك المركزية حول العالم على شراء المعدن النفيس في ظلّ التقلُّبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

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