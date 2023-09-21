شكرا لقرائتكم خبر عن "نحلم ونحقق".. إطلاق "هاوي السعودية" احتفاءً باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت البوابة الوطنية للهوايات إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة اليوم، حملة "هاوي السعودية" احتفاءً باليوم الوطني الـ93 للمملكة تحت شعار "نحلم ونحقق"، في العود سكوير بحي السفارات في العاصمة الرياض.

وتستمر حتى 24 سبتمبر، شاملة عرضًا موسيقيًا، بالإضافة إلى أركان مخصصة لهوايات الرسم وصناعة الفخار وكرة القدم وألعاب الشطرنج.

هوايات سعودية المنشأ

تهدف الحملة إلى التعريف بهوايات سعودية المنشأ، ولا تزال تُمارس إلى الآن، كما تهدف إلى رفع الوعي بأبرز الهوايات السعودية، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على البوابة الوطنية للهوايات وجهودها.

يُذكر أن البوابة الوطنية للهوايات "هاوي" تأسست في شهر أكتوبر من عام 2022 لتقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، وتهيئة البيئة اللازمة لدعم وتعزيز مشاركة المواطن والمقيم والزائر في ممارسة الهوايات الثقافية والرياضية والترفيهية والبيئية وغيرها من الهوايات، من خلال التسجيل في البوابة، وتأسيس الأندية أو الانضمام إلى أندية قائمة، والحصول على التراخيص وإقامة الفعاليات.