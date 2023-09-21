انت الان تتابع باتفاقيات تتجاوز ٦٢ مليار ريال… "نوبكو" الراعي الذهبي للمؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
21 سبتمبر 2023, 3:48 مساءً
شاركت شركة نوبكو الرائدة في تقديم منتجات الرعاية الصحية في القطاع الصحي والمملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المؤتمر السعودي للخدمات الإسعافية “SEMS Conference”
ويعد المؤتمر الأكبر من نوعه على مستوى الشرق الأوسط، والذي تنظّمه هيئة الهلال الأحمر السعودي ويرعاه وزير الصحة فهد عبدالرحمن.
واستمرت فعاليات المؤتمر على مدى ثلاثة ايام 18 – 19 – 20 سبتمبر الحالي، والمنعقد في فندق هيلتون الرياض. وتأتي رؤية المؤتمر بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج تحول القطاع الصحي في تعزيز جودة الخدمات الصحية
واستعراض الشركة أحدث البرامج والتطبيقات في قطاع الخدمات الإسعافية، كما تم استعراض أحدث التقنيات والأجهزة المستخدمة في قطاع الخدمات الإسعافية والتي تشرف نوبكو على شرائها ونقلها.
واتّخذ المؤتمر ثلاثة مسارات، وهي مسار الخدمات الإسعافية ومسار مهارات الإسعافات الأولية ومسار التطوع، وخمسة أنشطة مصاحبة بحضور أكثر من 190 جهة دولية.
وتهدف هيئة الهلال الأحمر من خلال هذا المؤتمر إلى تعزيز دور المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الطبية الطارئة وتأكيداً على مكانة المملكة العربية السعودية العالمية في مجال العمل الإسعافي.
وتأتي مشاركة نوبكو في المؤتمر من منطلق دورها في دعم القطاع الاستراتيجي الصحي بالمملكة، وجهودها لتطوير خدمات الرعاية الصحية، وتنمية العمليات الفنية الخاصة بقطاع الشراء الدوائي والأجهزة والمستلزمات الطبية وتضطلع نوبكو بدور رئيسي في تطوير خدمات الرعاية الصحية للقطاع الصحي.
ونجحت الشركة في طرح أكثر من 300 منافسة بلغت قيمتها أكثر من 137 مليار ريال، وتنافس عليها أكثر من 1100 مورد محلي وخارجي.
كما وقعت الشركة اتفاقيات وعقود بزيادة على 62 مليار ريال، وفرت من خلالها أكثر من 85 ألف بند طبي، بالإضافة لعدد 46 ألف بند طبي مخزنة وفق أفضل المواصفات والمعايير الطبية، استفادت منها أكثر على 200 جهة صحية.
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