مقطع فيديو.. "الصحة" تشارك في يوم الوطن بلمسة "وطن يفرحلك"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 4:08 مساءً

شاركت وزارة الصحة في الاحتفال باليوم الوطني الثالث والتسعين للمملكة، بمقطع فيديو تم نشره عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي. وتأتي هذه المشاركة في إطار ما يشهده الوطن من احتفالات واسعة في جميع المناطق، في هذه المناسبة التي تستعيد فيها المملكة مسيرةَ توحيد بلادنا الغالية على يد الملك المؤسس عبدالعزيز، يرحمه الله، بتاريخ 23 سبتمبر 2023م. وتضمّن المقطعُ الذي تم تداوله على نطاق واسع في منصات مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان " # وطن_يفرحلك "، مجموعةً من رسائل التهاني والتبريكات النصية التي استقبلتها أرقام جوالات المواطنين والمقيمين SMS من عدد من الجهات الحكومية؛ مثل وزارة الداخلية والإسكان والعدل، محملة برسائل التهنئة اللطيفة.

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