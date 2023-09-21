شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| سعودية تحصد جائزة أفضل بحث علمي في الأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فازت باحثة ماجستير علوم الحاسب وتقنية المعلومات - مسار أمن المعلومات - بجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل، العنود الدويش، بجائزة أفضل بحث علمي في فئة المنح البحثية، في المنتدى الرابع للمرأة في البحث العلمي، الذي نظمته جامعة الشارقة في الإمارات العربية المتحدة تحت شعار "قوة: نحو تمكين مستدام للمرأة في البحث العلمي والابتكار".

فعالية ضمت 34 دولة مختلفة

وتم تكريم "الدويش" بعد تقديمها ورقة بحثية في المنتدى، الذي شهد مشاركة 572 ورقة بحثية من 170 جامعة ومؤسسة أكاديمية من 34 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتم اختيار الفائزين بناءً على معايير تقييم مثل الابتكار والشراكة مع الصناعة وتأثير البحث على المجتمع.

دعم وتعزيز الأمن السيبراني

وأوضحت العنود الدويش لـ"اليوم" أن بحثها يهدف إلى دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال تقنية المعلومات وتعزيز مفاهيم الأمن السيبراني. وتركزت الدراسة على تحسين خصوصية وأمان البيانات المنقولة بواسطة الطائرات بدون طيار ومقاومة أنواع مختلفة من الهجمات. مشيرة إلى أن استخدام الطائرات بدون طيار سيتزايد في المستقبل ومن المتوقع أن يصل حجم سوقها إلى 504.5 مليار دولار بحلول عام 2030.

وأعربت الدويش عن فخرها واعتزازها بالجائزة التي حصلت عليها، مشيرةً إلى أنها تمثل إنجازًا مهمًا في مسيرتها العلمية. وقدمت الشكر لجامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل وجامعة الشارقة على تقديم الدعم والفرصة لها. كما قدمت الشكر لمشرفها الأكاديمي د. عبد الله المهيدب وزملائها على جهودهم في تحقيق هذا الإنجاز العلمي.