شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الأعلام وتجهيز المرافق السياحية.. جدة تستعد لليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة محافظة جدة أكثر من 3000 علم بشوارع المحافظة، وما يزيد على 500 لوحة تحمل الهوية الوطنية تزينت بها الميادين والطرقات.

إضافة إلى إضاءة أكثر من 2000 إنارة في أرجاء المحافظة، ضمن استعداداتها لاحتفال اليوم الوطني الـ93 "نحلم.. ونحقق".

تهيئة المرافق

أوضح مدير خدمة المجتمع في أمانة جدة ماجد السلمي، أن اللون الأخضر سيضيء مبنى الأمانة الرئيسي، وبلديتي طيبة وأبحر الفرعيتين، وميادين الكرة الأرضية والقناديل والتحلية وطريق الأمير عبد المجيد، وشارع السلام، والكورنيش الأوسط، طيلة 3 أيام.

يذكر أن أمانة جدة كثفت جهودها في تهيئة المرافق السياحية بالمدينة كالحدائق والساحات العامة والشواطئ لاستقبال المتنزهين خلال اليوم الوطني.