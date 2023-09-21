شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو يعلن تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي لملاقاة الفريق الأول الكروي بنادي الفتح، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، في التاسعة مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

تشكيل اتحاد جدة لمواجهة الفتح

وأعلن نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة تشكيل الفريق لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح والذي جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

في خط الدفاع: لويز فيليبي – حسن كادش – أحمد شراحيلي

خط الوسط: مهند الشنقيطي – نيجولو كانتي – فابينيو – مدالله العليان

في خط الهجوم: مروان الصحفي – رومارينيو – هارون كمارا



ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، حامل اللقب في الموسم السابق، وصافة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 15 نقطة من 6 مباريات، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر، بينما يأتي الفتح في المركز السابع، برصيد 11 نقطة.