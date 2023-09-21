شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع رئيس الوزراء الصومالي القضايا الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، اليوم، رئيس وزراء الصومال الفيدرالية، حمزة عبدي بري، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة أوجه توطيد العمل الثنائي والمتعدد الأطراف، وبحث مستجدات الأوضاع تجاه أبرز القضايا الدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

حضر اللقاء، مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك د. عبد العزيز الواصل، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.