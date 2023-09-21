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محمد الفلاح - القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز اليوم في الدوري المصري، يحل نادي الزمالك ضيفًا على نادي بيراميدز في ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في قمة مبكرة في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

يعيش الزمالك العديد من الأزمات أثرت عليه الموسم الماضي، حيث اكتفى بالمركز الثالث في جدول الترتيب، وسيشارك هذا الموسم في كأس الكونفدرالية.

أما نادي بيراميدز، فقد تأهل لدوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الحصول على المركز الثاني خلف النادي الأهلي الفائز باللقب، ليؤكد أنه أصبح في السنوات الأخيرة القطب الثالث للكرة المصرية.

المباريات بين الفريقين لا تعرف الحسابات بالتأكيد، وينتظر جمهور الفريقين مباراة قوية في الجولة الافتتاحية من الدوري المصري 2024.

متى مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2024؟

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز 2024 مساء الخميس 21 سبتمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023؟

القنوات الناقلة لمباريات الدوري المصري 2024 هي أون تايم سبورت، الناقل الحصري لجميع المسابقات الكبرى في المحروسة، كذلك مباريات المنتخب المصري الودية وبعض الرسميات.

وستخصص الشبكة المصرية القناة الأولى ON TIME SPORT 1 لنقل مباراة الزمالك وبيراميدز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز

من المتوقع أن يعتمد المدرب خوان كارلوس أوسوريو على التشكيل التالي في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2024.

تشكيلة الزمالك أمام بيراميدز: 4-3-3

محمد صبحي

حاتم سكر - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمزة المثلوثي

عمر جابر - نبيل عماد دونجا - شيكابالا

مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام الزمالك

يفضل عادةً المدرب جيمي باتشيكو الاعتماد على طريقة دفاعية، ومن المتوقع أن يعتمد على التشكيل التالي في مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2024.

تشكيلة بيراميدز أمام الزمالك: 4-3-3

أحمد الشناوي

كريم حافظ - أحمد سامي - علي جبر - محمد الشيبي

وليد الكرتي - مهند لاشين - أحمد توفيق

يوسف أسامة نبيه - فخري لاكاي - مصطفى فتحي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري 2023؟

يمكنك مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز، من خلال الحسابان الرسميان لموقع كورة بلس على يوتيوب وفيسبوك.

يدخل فريق الزمالك اللقاء بقيادة أوسوريو، محملا بأعباء كبيرة بعد أن خسر الزمالك من نظيره أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت السبت الماضي على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فيما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى سلبيًا فى ذهاب دور الـ "32" لدوري الابطال.

تأمل جماهير نادي الزمالك لاستعادة الفريق توازنه سريعا بتحقيق الفوز، في مواجهة اليوم التي يراها الجميع صعبة، ليس لقوة المنافس الذي سيخوض ايضا المباراة بحثا عن الفوز واقتناص نقاط المباراة الثلاث، ولكن ايضا لأن البرتغالي جيمي باتشيكو يعرف جيدا كيفية إيقاف مفاتيح لعب الأبيض جيدا، لا سيما وإنه سبق وقاد الأبيض خلال موسم 2014 - 2015

ومن المنتظر أن يفقد الزمالك جهود كل أمام بيراميدز كل من: أحمد سيد “زيزو بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء بعد حصوله على بطاقة صفراء في لقاء فاركو في ختام منافسات الدوري الموسم الماضي.

كما يغيب اللاعب حاتم سكر عن مباراة الزمالك وبيراميدز، بسبب طرده في مباراة فاركو الموسم الماضي.

ويفقد الزمالك أمام بيراميدز، أيضا الثلاثي المصاب، أحمد فتوح الظهير للأيسر للإصابة في عضلة البطن، والمدافع محمود حمدي “الونش”، بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي، والحارس محمد عواد لإصابته برشح في الركبة.