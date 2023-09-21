"العسيري" يحصل على درجة الماجستير بتقدير ممتاز في علوم القرآن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:27 مساءً

حصل عبد الرحمن محمد حسن الأسلمي العسيري، على درجة الماجستير من جامعة الملك خالد بتقدير ممتاز في تخصص التفسير وعلوم القرآن. وتفصيلاً كان عنوان الرسالة "الموازنة بين تفسيري الكشف والبيان للإمام الثعلبي والبسيط للإمام الواحدي - من بداية الآية 203 إلى نهاية الآية 252 من سورة البقرة"، وأشرف على الرسالة الأستاذ المشارك محمد بن عبدالله بن جابر. ويعد "العسيري" أحد منسوبي مدرسة الإمام ابن كثير الابتدائية والمتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة للتعليم بمنطقة نجران ؛ وقد عبر عن سعادته الغامرة بنيله درجة الماجستير في القرآن الكريم وعلومه.

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