محافظ جدة يحضر حفل قنصلية الصين بمناسبة ذكرى التأسيس الـ74

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محمد بن مسعود - الدمام - حضر محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، مساء اليوم الخميس، حفل القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية بجدة، بمناسبة ذكرى التأسيس الـ 74 لدولة الصين.

وتفصيلاً، كان في استقبال الأمير سعود بن عبدالله لدى وصوله إلى مقر الحفل، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية بجدة، وانغ تشيمين، وعدد من المسؤولين بالقنصلية.

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