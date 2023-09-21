انت الان تتابع لاعب الهلال "سالم الدوسري": ضغط المباريات أثر علينا أمام ضمك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:38 مساءً

قال لاعب فريق الهلال الكروي الأول سالم الدوسري إن ضغط المباريات أثر على فريقه ،بعد التعادل الإيجابي أمام ضمك 1/1، اليوم الخميس ، في افتتاح جولة اليوم الوطني 93" نحلم ونحقق " ، السابعة من دوري روشن . وأشار الدوسري إلى أن الفريق بات يلعب 3 مباريات خلال 6 أيام ، محلياً وآسيوياً ، وهذا ما يسبب ضغطاً كبيراً على اللاعبين . وتابع الدوسري للناقل الحصري بعد المباراة ssc: "لا أختلق الأعذار، لكننا نلعب كل يومين مباراة، في مسابقات مختلفة، وهذا الأمر يسبب ضغطاً على اللاعبين من ناحية المجهود والمستوى ، ونعد جماهيرنا بالتعويض".

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