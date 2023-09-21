انت الان تتابع "العثيم" يهنئ القيادة الرشيدة والشعب السعودي بالذكرى 93 لليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 7:40 مساءً

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة التهنئة لمقام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظهما الله -، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي بمناسبة الذكرى (93) لليوم الوطني وتوحيد المملكة على يد القائد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه. وقال "العثيم": "إن ذكرى توحيد المملكة يوم عزيز على كل سعودي وتذكيراً بالدور التاريخي للقائد المؤسس الذي أرسى دعائم الدولة السعودية على أسس راسخة من الوحدة الوطنية والقيم والمبادئ واجتماع الصف والكلمة خلف القيادة الرشيدة. وأضاف "العثيم" أن الاحتفال باليوم الوطني تجسيد للمحبة والوفاء والتقدير والعرفان لمسيرة حافلة بالإنجاز والعطاء والخير بدأها القائد المؤسس وأكملها من بعده أبناؤه الملوك البررة - يرحمهم الله - حتى هذا العهد الزاهر عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -وفقه الله-. وأكد "العثيم" أن ذكرى اليوم الوطني تهل علينا ومسيرة الخير تشهد فصولاً جديدة من العطاء وبشائر من الإنجاز والنماء و نهضة تنموية شاملة في كافة المجالات، وبما يجري بعون الله وتوفيقه من عمل مبارك لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى أن تكون بلادنا الغالية نموذجاً ناجحاً ورائداً في العالم على كافة الأصعدة. واختتم "العثيم" تصريحاته بالدعاء بأن يحفظ الله مملكتنا الغالية أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة، وأن يحفظ مليكها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يمدهما بعونه وتوفيقه.

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