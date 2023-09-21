بالصور.. مباني البحرين تزدان باللون الأخضر احتفالاً باليوم الوطني السعودي

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محمد بن مسعود - الدمام - ازدانت عددٌ من المباني والمرافق والمعالم في العاصمة البحرينية المنامة باللون الأخضر، وذلك احتفالاً باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

وتأتي مشاركة مملكة البحرين الشقيقة للأفراح السعودية تجسيدًا لعمق الروابط التي تجمعها بالمملكة العربية السعودية.

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