شكرا لقرائتكم خبر عن وقف أصحابها بأماكن ذوي الإعاقة.. ضبط نحو 2000 مركبة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت إدارات المرور 1925 مركبة مخالفة بمختلف مناطق المملكة، وقف أصحابها بالأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضح المرور السعودي، في بيان، أن ذلك يأتي ضمن العمل الميداني المستمر الذي تقوم به إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة.

استمرار الحملات الميدانية

أشار المرور السعودي إلى استمرار حملاته الميدانية لضبط المركبات المخالفة، ومن بينها السيارات التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وتهيب إدارات المرور الجميع بالتعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.