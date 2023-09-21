شكرا لقرائتكم خبر عن قبل 7 عقود.. "التابلاين" يعيد ذكريات تأسيس الحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعاد مجسم التابلاين الواقع بقرية الديدب شرق مدينة عرعر 30 كم بمنطقة الحدود الشمالية ذكريات تأسيس المنطقة عبر خط أنابيب النفط آنذاك قبل نحو 7 عقود.

وتتضمن فكرة المجسم في استقطاع جزء بسيط من خط التابلاين الذي بني قبل 7 عقود بطول 28م وعرض القاعدة 6 م، وارتفاع القاعدة 1.70م ووضعه في مدخل القرية ليكون شاهداً على تلك الحقبة الزمنية.

خط أنابيب النفط

يعود تاريخ خط أنابيب النفط إلى عام 1948، حين أُنشئ وقتها بأمر من الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن -رحمه الله- وانتهى العمل به 1950، ولا تزال بقايا الخط شاهدة على بدايات الصناعة النفطية في المملكة.