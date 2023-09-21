شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل استعداد "الشؤون الإسلامية" للاحتفال باليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، من خلال تزيين أروقة وأقسام الوزارة وفروعها الـ 13 باللوحات التي تحمل عبارات التهنئة للقيادة الرشيدة.

إضافة إلى الكلمات الخالدة لقادة المملكة بدءً من المؤسس حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

فعاليات ومبادرات

كما تم إطلاق عدداً من الفعاليات والبرامج والمبادرات الهادفة لتأصيل مبدأ الانتماء والمواطنة، وتبيين واجب الفرد والجماعة تجاه الوطن، وأهمية الحفاظ على مقدراته ومكتسباته.

وأقامت الوزارة برنامج "انتماء ونماء" الذي يشتمل على 2100 منشط وفعالية بمشاركة 397 داعياً وداعية، إضافة إلى مسابقة خاصة باليوم الوطني، وكذلك مبادرة "وحدة الصف واجتماع الكلمة" لمنسوبي المساجد، بالإضافة إلى توحيد خطبة الجمعة القادمة في جميع جوامع المملكة للحديث عن هذا الأمر، وتذكير الناس بما أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من نعمة التوحيد ووحدة الصف واجتماع الكلمة خلف القيادة الرشيدة، والتأكيد على تعزيز قيم الانتماء الوطني واللحمة الوطنية.