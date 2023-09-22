انت الان تتابع أمانة حائل تُكمل جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 8:44 مساءً

أكملت أمانة منطقة حائل جميع الاستعدادات والترتيبات لإبراز مظاهر الاحتفاء باليوم الوطني الـ 93، من خلال تركيب الأعلام والإضاءات باللونين الأخضر والأبيض على الطرق والمحاور والميادين العامة والمنتزهات، إضافة إلى الانتهاء من الإعداد والتحضير لإطلاق حزمة من الفعاليات الوطنية والأنشطة المصاحبة للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية الغالية في عدد من الحدائق والميادين. وتضمنت التجهيزات التي قامت بها الأمانة تركيب ما يقارب 5000 علم وطني ترفرف خفاقة على الأسوار في الميادين العامة ومثبتة على أعمدة الإنارة وأسوار المباني العامة، كذلك تم تركيب عدد 500 مجسم مضيء يحمل هوية اليوم الوطني في الميادين والحدائق العامة، كما تم تركيب عدد 350 شعاراً مضيئاً و300 كشاف باللونين الأخضر والأبيض، إضافة لتركيب 350 كشافاً "1000 وات"، إلى جانب عروض ضوئية ثلاثية الأبعاد في ست واجهات جبلية، وتجهيز شاشات تلفزيونية بالميادين والمتنزهات العامة. وأطلقت الأمانة كذلك في وقت سابق بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، مبادرة مجتمعية بتشكيل لوحة لرسم شعار ‏الهوية الجديدة ‏لليوم الوطني بعنوان "نحلم ونحقق"، بحيث تم تشكيلها بـ 500 متطوع من أبناء وبنات الوطن الغالي بطول 500 متر مربع بمساحة إجمالية بلغت 5000 متر مربع.

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