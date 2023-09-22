انت الان تتابع برج المياه بتيماء يكتسي باللون الأخضر بمناسبة يوم الوطن الـ 93 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

اُضيء برج المياه بمحافظة تيماء الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا ما يعادل 23 دورًا باللون الأخضر لأول مرة بمناسبة اليوم الوطني الـ 93.

ويعد برج المياه بتيماء أحد أبرز المشروعات الحيوية بالمحافظة الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة حفظها الله على إنجاز مثل هذه المشروعات على أحدث النظم العالمية.

يُذكر أن موقع بناء المشروع اُختير أن يكون على أرض طبيعية ارتفاعها 30 مترًا بمساحة 2500 متر مربع، ويبلغ ارتفاع البرج ما يقارب 40 مترًا وبذلك يصبح ارتفاع البرج عن الأحياء المجاورة له 70 مترًا ويشاهد اللون الأخضر من مسافات بعيدة في الأماكن المكشوفة نظرًا لارتفاع البرج.

وتبلغ سعة البرج 600 متر مكعب ويشمل الخزان الأعمال المدنية وسورًا بطول 200 متر ويحتوي أعلى البرج على صالة استقبال وصالة مطعم عائلي وصالة مطعم رجالي ومطبخ وحمامات.

ويشمل المشروع خزانًا أرضيًا سعة 1500 متر مكعب وغرفة مضخات وغرفة مولد وتم اختيار مواد التشطيبات للخزان العلوي من أجود الخامات والماركات العالمية المعتمدة، وتم اختيار تكسية الخزان من الخارج بمادة الكلادنج كما تم تركيب أجود أنواع السيراميك والرخام للوجهة الأمامية للخزان.

وتم تركيب مصعد كهربائي ماركة عالمية معتمدة حمولة 640 كجم كما تم تنفيذ ثلاث مضخات عالية الكفاءة لتعبئة الخزان العلوي بسعة 150م3 / ساعة ومضختين إحداهما للحريق- لا قدر الله- مدعّمة بجرس وإنذار حريق والثانية لسقاية الأشجار والساحات الخضراء بالموقع.