شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الهلال تصدم نيمار - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي مع نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضمن مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وسقط الهلال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضمك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

وحظي النجم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بالنصيب الأكبر من السخرية المحلية والعالمية بعد سقوط الزعيم في فخ التعادل بدوري روشن أمام ضمك في الجولة السابعة.

سخرية عالمية من نيمار

وتلقى النجم البرازيلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي العديد من التعليقات السلبية والساخرة بعد أن فشل مرة أخرى في إحراز الفارق بوجوده في تشكيلة الهلال.

واستغلت جماهير الأندية المنافسة نوبة السخرية العالمية لتزيد من أوجاع عشاق الهلال، مشيرين إلى أن البرازيلي بات لاعبًا يشبه أبناء موطنه غير الموهوبين في عدة دوريات أخرى.

وتشعر جماهير الزعيم بالقلق بعد السقوط المتتالي، رغم تواجد العديد من النجوم العالمية بتشكيل الفريق للمرة الأولى في تاريخ الفريق السعودي.