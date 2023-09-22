مواقف السيارات ملزمة بالبحث عنها

اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند تصميم مواقف السيارات الاهتمام بنمط «بحث السائق عن موقف مركبته» بيسر وسهولة، وذلك في إطار التحديث الأخير لدليل تصميم مواقف السيارات.

وتناول الدليل، الذي أقره وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، نطاق تطبيقه الذي يشمل ثلاثة مواقف: المواقف السطحية والمواقف المتعددة الأدوار والمواقف بارتدادات المباني والطرق. بينما يستثنى من ذلك مواقف ومحطات النقل الجماعي ومواقف تخزين الحافلات والشاحنات، وتصميم مشاريع الطرق وشبكات النقل.

حركة السيارات

اشترط الدليل عند تصميم حركة السيارات داخل المواقف عدة معايير يجب أخذها في الاعتبار، ومن ذلك أن تكون دورة حركة المرور قصيرة وآمنة، وأن تكون كل المواقف واضحة الرؤية، وأن تكون دورة حركة المرور داخل ساحة المواقف سهلة، بحيث لا تربك السائق، والعمل على إلغاء نقاط التصادم لحركة السيارات داخل ساحة المواقف، والحد من التعارض بين السيارات والمشاة، مع ضرورة عن يكون موقع مبنى المواقف بعيدا عن تقاطعات الطرق الرئيسية، وبعيدا عن أماكن الزحام بشبكة الطرق، ومراعاة اختيار مواقع مداخل ومخارج ساحات المواقف السطحية، بحيث لا تتعارض مع حركة المرور على الطريق الخارجي، وعلى أن تكون المداخل والمخارج وساحات المواقف بعيدة عن طرق الخدمة في الطرق الرئيسية.

السلامة والصيانة

على صعيد السلامة، يتعين تزويد كل مدخل ومخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة، بالإضافة إلى تزويد كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول، وتوضع هذه اللوحة بحيث يسمح لها بالحركة عند ملامستها سطح السيارة التي تتجاوز الارتفاع المسموح به، وتخطيط الرصيف المؤدي للمدخل أو المخرج بلون واضح، لتأمين سلامة عبور المشاة.

كما يشترط في مواقف السيارات إجراء أعمال الصيانة الدورية، بما في ذلك صيانة أجهزة إطفاء الحريق الآلي بالمواقف دوريا، وتنظيف المواقف من الأتربة والنفايات بصفة دورية، ودهان الخطوط الموجودة بالمواقف دوريا.

أطوال وعروض المواقف

الموقف الطولي: طوله 6.50 أمتار، وعرضه 2.50 متر.

الموقف المائل أو العمودي: طوله 5.50 أمتار، وعرضه 2.80 متر.

مواقف كبار السن: وفق كود البناء.