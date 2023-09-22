كما سيطرت الرياض على إصدار الصكوك لقرارات تخصيص باسم عقارات الدولة لمصلحة وزارة البيئة والزراعة والمياه، بإجمالي صكوك 1.273، في وقت بلغت قرارات تمليك الأراضي الزراعية، لنظام توزيع الأراضي البور لمن أثبت جدية الإحياء 90.009 ألف قرار تمليك. 24% الرياض كشف تقرير وزارة البيئة والزراعة والمياه للعام الماضي تصدر الرياض الصكوك الصادرة، بإجمالي 308 وبنسبة 24%، وحلت حائل ثانيا بإجمالي 177 صكا بـ14%، وعسير ثالثا بإجمالي 150 صكا بـ12%، ومكة المكرمة رابعا بإجمالي 148 صكا بـ11.62%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 112 صكا بـ9%. قرارات تمليك استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من قرارات تمليك الأراضي الزراعية لمن أثبت جدية الإحياء، حيث بلغت قرارات التمليك 23.219 ألف قرار تمليك بـ26%، وحلت حائل ثانيا بإجمالي 21.537 ألف قرار تمليك بـ24%، والقصيم ثالثا بإجمالي 12.290 ألف قرار تمليك بـ14%، والجوف رابعا بإجمالي 11.653 ألف قرار تمليك بـ13%، وتبوك خامسا بإجمالي 5732 قرار تمليك بـ6%. تمليك وإلغاء 1273 صكا تخصيص بيئي 90 ألفا قرارات تمليك الأراضي الزراعية 558 قرارات أراضي البور الزراعية الملغية الرياض تتصدر قرارات التمليك والإلغاء الأكثر صكوكا: الرياض: 24% حائل: 14% عسير: 12% مكة المكرمة: 11.62% المدينة المنورة: 9% الأكثر في قرارات التمليك: الرياض: 26% حائل: 24% القصيم: 14% الجوف: 13% تبوك: 6% الأكثر بقرارات الإلغاء: الرياض: 49% القصيم: 36% تبوك: 6% نجران: 4.12% الجوف: 4%

كانت هذه تفاصيل خبر جدية الإحياء تلغي أراضي بـ5 مناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.