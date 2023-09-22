انت الان تتابع رئيس اتحاد رفع الأثقال: في اليوم الوطني 93 نطمح لتحقيق مُنجز أولمبي وميداليات ذهبية عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أكد رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد بن أحمد الحربي أن اليوم الوطني مناسبة عزيزة وغالية علينا وتذكرنا بالبطولات والأمجاد التي سطرها المؤسس الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - حيث لمّ شمل هذه الأمة ووحّدها تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهذه المناسبة فرصة عظيمة للتعبير عن كل معاني الانتماء والولاء لهذا الوطن العزيز تحت ظل القيادة الرشيدة.

وتفصيلاً، رفع الحربي باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومنسوبيه التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولكافة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 لتأسيس مملكتنا الغالية.

وقال لـ"الخليج 365" عن مناسبة اليوم الوطني السعودي الـ93 الذي يوافق غداً السبت 23 سبتمبر تحت شعار " نحلم ونحقق": " في ظل الإمكانيات الكبيرة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سوف نسعى لأن نترجم هذا الدعم الكبير من خلال إدارة الأحداث الرياضية القارية والعالمية بشكل يليق بسمعة المملكة".

وكشف في هذا الصدد عن الهدف والطموح بتحقيق مُنجز أولمبي وإحراز ميداليات ذهبية على مستوى العالم والمستوى الأولمبي، لافتاً إلى وجود قاعدة سعودية جيدة ومنافسة في هذه الرياضة ولدينا إنجازات وسجل مشرّف في البطولات القارية والعالمية.

وأضاف: لدينا ميدالية أولمبية في فئة الشباب وربّاعون منافسون على مستوى العالم والأولمبياد ونأمل في تحقيق إنجازات مشرفة للمملكة العربية السعودية.

وتابع: لدينا ربّاعات سعوديات من فئات سنية يتدرجن من بدايتهن في عام 2019 واليوم لدينا فريق نسائي جيد ومستويات متقدمة ونحن نسير في المسار الصحيح ونشهد تطوراً بمستوى الرّبّاعات السعوديات بشكل جيد في هذه البطولة وما قبلها ونطمح مستقبلاً أن يكون لدينا ربّاعة عالمية تنافس في البطولات الدولية وتتأهل للأولمبياد وأن تترجم مشاركتهن إلى إنجازات قارية وعالمية وأولمبية.