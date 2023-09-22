انت الان تتابع وزير الخارجية يلتقي "البرهان" ويبحثان مستجدات الأوضاع في السودان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 21 سبتمبر 2023, 10:49 مساءً

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الـ 78 في مدينة نيويورك. وجرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية. كما جدد وزير الخارجية دعوة المملكة إلى التهدئة والانخراط بحوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

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