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الخريجي يلتقي سفراء بنين والتشيك والاتحاد الأوروبي

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر ديوان الوزارة بالرياض أمس الخميس، سفير جمهورية بنين لدى المملكة السيد آدم باغودو زكاري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سفير التشيك المعين

كما التقى الخريجي في مقر ديوان الوزارة بالرياض أمس الخميس، سفير جمهورية التشيك المعين حديثًا لدى المملكة بافيل كافكا.

وخلال اللقاء، رحب الخريجي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

نائب وزير الخارجية يلتقي سفير جمهورية التشيك المُعيّن لدى المملكة - واس

سفير الاتحاد الأوروبي

التقى الخريجي أيضًَا في مقر ديوان الوزارة بالرياض، سفير الاتحاد الأوروبي المُعيّن حديثًا لدى المملكة السيد كريستوف فارنو.

وخلال اللقاء، رحّب الخريجي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

نائب وزير الخارجية يلتقي سفير الاتحاد الأوروبي المُعيّن لدى المملكة - واس
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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