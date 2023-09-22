شكرا لقرائتكم خبر عن الخريجي يلتقي سفراء بنين والتشيك والاتحاد الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى نائب وزير الخارجية م. وليد بن عبد الكريم الخريجي، في مقر ديوان الوزارة بالرياض أمس الخميس، سفير جمهورية بنين لدى المملكة السيد آدم باغودو زكاري.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في كافة المجالات، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

سفير التشيك المعين

كما التقى الخريجي في مقر ديوان الوزارة بالرياض أمس الخميس، سفير جمهورية التشيك المعين حديثًا لدى المملكة بافيل كافكا.

وخلال اللقاء، رحب الخريجي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

سفير الاتحاد الأوروبي

التقى الخريجي أيضًَا في مقر ديوان الوزارة بالرياض، سفير الاتحاد الأوروبي المُعيّن حديثًا لدى المملكة السيد كريستوف فارنو.

وخلال اللقاء، رحّب الخريجي بالسفير، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.