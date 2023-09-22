شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجدد دعوة المملكة إلى التهدئة في السودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية من أجل استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

وجدد وزير الخارجية دعوة المملكة إلى التهدئة والانخراط في حوار سياسي يضمن حل الأزمة، ويعيد الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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مستجدات الأوضاع في السودان

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية اليوم الخميس، رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78 في مدينة نيويورك.

جرى خلال اللقاء، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة.

حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الخارجية عبد الرحمن الداود.