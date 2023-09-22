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محمد الفلاح - نتيجة مباراة التعاون والرائد اليوم 21 سبتمبر 2023

نتيجة مباراة التعاون والرائد اليوم 21 سبتمبر 2023،من المتوقع أن تشهد الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين مباراة قوية بين فريقي التعاون والرائد، وذلك في يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023، على أرضية استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة. يسعى كل من الفريقين بشدة إلى تحقيق الانتصار واقتناص النقاط الثلاث، بهدف تحسين مركزهما في جدول ترتيب الدوري والاقتراب من الصدارة.

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يدخل فريق التعاون المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة. يتألق التعاون بأداء مميز حيث حقق أربعة انتصارات، تعادل واحد، وتلقى هزيمة واحدة في الست جولات السابقة. الفريق يعتمد على هجوم قوي بقيادة اللاعب البرازيلي جواو بيدري، ويتميز بلعب جماعي متوازن يشمل الدفاع والوسط والهجوم. يتولى تدريب التعاون المدرب الكرواتي شاموسكا، الذي يطمح في تحقيق أول ألقاب الفريق في تاريخه.

أما فريق الرائد، فيدخل المباراة وهو في المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط. حقق الرائد انتصارًا واحدًا، وتعادل واحدًا، وتعرض لأربع هزائم في الجولات الست السابقة. يعتمد الفريق على استراتيجية الهجوم السريع والاستفادة من المرتدات. يضم الرائد لاعبين مميزين في صفوفه. ويشرف على تدريبه المدرب إيجور جوفيشفيو، الذي يسعى جاهدًا لتحسين أداء الفريق والابتعاد عن منطقة الخطر في جدول الترتيب.

موعد والقنوات الناقلة للمباراة

ستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والقدس والسعودية وقطر، وستنقل عبر شبكة قنوات SSC الناقل الحصري للدوري السعودي. ويمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر موقع SSC الرسمي، أو عبر تطبيق SSC الذي يتوفر على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.

ما القنوات الناقلة لمباراة التعاون والرائد؟

تمتلك مجموعة قنوات شركة الرياضة السُّعُودية حقوق البث لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين بنسخته 23-24، وسيتم نقل لقاء فريق التعاون مع نظيره فريق الرائد عبر قناة ssc علي القمر الصناعي عرب سات بدر 6 على التردد 12418.

يشار أن فريق التعاون يخوض مباراته القادمة وهو يحتل المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بينما يقع الرائد في المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.