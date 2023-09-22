شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد في أزمة بسبب بنزيما - تعرف على التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي أتلتيكو مدريد خارج أرضه بملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو، يوم الأحد المقبل، في الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد

وستقام المباراة بين ريال مدريد ونظيره أتلتيكو مدريد في مواجهة قوية، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وسيلتقي ريال مدريد مع جاره يوم الأحد المقبل، الموافق 24 سبتمبر، في سادس مباريات اللوس بلانكوس بالدوري الإسباني.

وتسبب الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في أزمة كبرى لفريقه السابق ريال مدريد الإسباني.

وانضم بنزيما البالغ من العمر 35 سنة، إلى اتحاد جدة في صيف العام الحالي، في صفقة انتقال حر، قادمًا من الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن ريال مدريد احتاج إلى 11 تسديدة لتسجيل هدف واحد فقط، ضد يونيون برلين.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن في الموسم الماضي، كان الفريق الأبيض يحتاج إلى ستة تسديدات لكي يسجل هدفًا واحدًا.

واضافت أن سيطرة فريق كارلو أنشيلوتي على المباريات تتم بالشكل المطلوب لكن عدد الاهداف حتى الآن هذا الموسم مقارنة بعدد التسديدات غير متقارب تمامًا.

وخاض الفريق الأبيض حتى الآن 6 مباريات وسدد 124 مرة وتمكّن من تسجيل 11 هدف فقط.