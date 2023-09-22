شكرا لقرائتكم خبر عن سانتو: جمهور الاتحاد ساعد الفريق على الفوز بالمباراة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة فوزًا صعبًا على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على استاد الأمير عبدالله الفيصل (جدة)، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكد نونو سانتو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، أن روح الفريق هي أهم شيء، بعد قلب الطاولة على الفتح، بالجولة السابعة من دوري روشن.

وقال سانتو: "واجهنا فريق قوي ومنظم، بدأنا بشكل جيد وسيطرنا على المباراة، استقبلنا هدف من كرة ثابتة ويجب علينا التحسن في هذا الجانب".

وتابع: "ردة فعل اللاعبين كانت عظيمة بعد استقبالنا لهدف، وكانتي سجل هدف رائع جدا. في الشوط الثاني لم نمحنهم أي فرصة للتسجيل، وكان بإمكاننا تسجيل المزيد وروح الفريق كانت رائعة".

وأشار إلى أن جمهور اتحاد جدة ساعد الفريق على تحقيق الانتصار، مؤكدا أن الأداء لم يكن الأفضل.